Elezioni comunali 2026 l' affluenza delle 19 | in calo quasi ovunque

Alle 19, l’affluenza alle urne nella città metropolitana di Genova si ferma al 29,02 per cento. La percentuale rappresenta una diminuzione rispetto alle precedenti consultazioni e si registra in quasi tutti i comuni della zona. La partecipazione dei cittadini alle elezioni comunali 2026 mostra un calo rispetto alle precedenti consultazioni elettorali. I dati ufficiali sono stati diffusi questa sera.

Si ferma al 29,02% l'affluenza delle ore 19 sul territorio della città metropolitana di Genova per le elezioni amministrative 2026. La percentuale, nell'ambito delle precedenti consultazioni, alle 19 aveva raggiunto il 35,30%. Qui i dati relativi all'affluenza delle 12.Nei dieci Comuni della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Elezioni amministrative, affluenza in calo

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