Intercettazioni La Russa media | non ammissibili
Il presidente del Senato ha dichiarato che le intercettazioni non sono ammissibili. Questa presa di posizione potrebbe portare a una mediazione tra il governo e il Quirinale. La questione riguarda le restrizioni sulle intercettazioni telefoniche e ambientali. La disputa riguarda anche l’interpretazione delle norme sulla privacy e le limitazioni alla pubblicazione di conversazioni registrate. La decisione del presidente del Senato si attende come possibile passo per risolvere la situazione.
Sarà con ogni probabilità il presidente del Senato a risolvere la battaglia tra Palazzo Chigi e Arcore. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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