Intercettazioni La Russa media | non ammissibili

Notizia in breve

Il presidente del Senato ha dichiarato che le intercettazioni non sono ammissibili. Questa presa di posizione potrebbe portare a una mediazione tra il governo e il Quirinale. La questione riguarda le restrizioni sulle intercettazioni telefoniche e ambientali. La disputa riguarda anche l’interpretazione delle norme sulla privacy e le limitazioni alla pubblicazione di conversazioni registrate. La decisione del presidente del Senato si attende come possibile passo per risolvere la situazione.