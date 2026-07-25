Intercettazioni La Russa media | non ammissibili

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Senato ha dichiarato che le intercettazioni non sono ammissibili. Questa presa di posizione potrebbe portare a una mediazione tra il governo e il Quirinale. La questione riguarda le restrizioni sulle intercettazioni telefoniche e ambientali. La disputa riguarda anche l’interpretazione delle norme sulla privacy e le limitazioni alla pubblicazione di conversazioni registrate. La decisione del presidente del Senato si attende come possibile passo per risolvere la situazione.

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