Legge elettorale La Russa media per evitare nuovi strappi
La legge elettorale è al centro di tensioni tra i gruppi di maggioranza. La Russa ha incontrato i senatori della coalizione per cercare di mediare e prevenire nuovi scontri. La premier ha chiesto un impegno unitario, senza specificare dettagli sulla proposta. La discussione in aula è ancora in corso, con dibattiti accesi e posizioni divise tra i partiti di governo. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.
Giorgia Meloni corre nel buio, si potrebbe dire a proposito della legge elettorale, parafrasando il titolo del romanzo di Carlo O’Connel. La premier ha infatti imposto ai propri senatori, impegnati. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
IRGC generals overthrow Mojtaba Khamenei; this time a power crisis arises in Iran
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La nuova Legge Elettorale al Senato. Il Presidente La Russa: Escludo voto prima della pausa estiva #leggeelettorale #Senato #elezionipolitiche2027 #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/legge-elettorale-al-senato-il-presidente-la-russa-difficile-voto facebook
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