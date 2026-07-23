Legge elettorale La Russa media per evitare nuovi strappi

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La legge elettorale è al centro di tensioni tra i gruppi di maggioranza. La Russa ha incontrato i senatori della coalizione per cercare di mediare e prevenire nuovi scontri. La premier ha chiesto un impegno unitario, senza specificare dettagli sulla proposta. La discussione in aula è ancora in corso, con dibattiti accesi e posizioni divise tra i partiti di governo. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

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