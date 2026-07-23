legge elettorale la russa media per evitare nuovi strappi

Notizia in breve

La legge elettorale è al centro di tensioni tra i gruppi di maggioranza. La Russa ha incontrato i senatori della coalizione per cercare di mediare e prevenire nuovi scontri. La premier ha chiesto un impegno unitario, senza specificare dettagli sulla proposta. La discussione in aula è ancora in corso, con dibattiti accesi e posizioni divise tra i partiti di governo. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.