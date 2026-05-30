Francia l’influenza russa nei media | il rischio per la democrazia

Notizia in breve

In Francia, alcuni talk show televisivi hanno ospitato interventi con contenuti riconducibili alla propaganda russa. Si indaga su come questi interventi siano stati pianificati e quali soggetti abbiano contribuito a inserire tali messaggi nel dibattito pubblico. Le autorità stanno analizzando le fonti di finanziamento e le connessioni tra gli operatori mediatici coinvolti, senza ancora fornire dettagli sui nomi o sulle organizzazioni specifiche.