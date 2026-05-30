Francia l’influenza russa nei media | il rischio per la democrazia

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Francia, alcuni talk show televisivi hanno ospitato interventi con contenuti riconducibili alla propaganda russa. Si indaga su come questi interventi siano stati pianificati e quali soggetti abbiano contribuito a inserire tali messaggi nel dibattito pubblico. Le autorità stanno analizzando le fonti di finanziamento e le connessioni tra gli operatori mediatici coinvolti, senza ancora fornire dettagli sui nomi o sulle organizzazioni specifiche.

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? Domande chiave Come fa la propaganda russa a infiltrarsi nei talk show francesi?. Chi sono i soggetti che manipolano il pluralismo televisivo in Francia?. Perché le narrazioni di Zemmour coincidono con gli interessi del Cremlino?. Quali sono i veri meccanismi che trasformano l'opinione in disinformazione?.? In Breve Studio di François Jost: l'informazione pura su CNews occupa solo il 13% dell'antenna.. Il 78% degli ospiti nei dibattiti di CNews appartiene alla destra o estrema destra.. Zemmour e il movimento Reconquête sfruttano la visibilità televisiva dal 2019.. I criteri di regolazione escludono editoriali ed esperti dal conteggio del pluralismo politico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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