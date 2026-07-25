Inter Women altre tre cessioni! Pleindrup Romanelli e Mihelic in prestito al Napoli Women

Da internews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giocatrici dell’Inter Women sono state cedute in prestito al Napoli Women. Si tratta di Pleindrup, Romanelli e Mihelic, che hanno già esordito con la nuova squadra. L’annuncio ufficiale è stato dato oggi e le tre atlete si sono dette entusiaste di iniziare questa nuova esperienza. La collaborazione tra le due società si concentra sulla valorizzazione delle giocatrici e sul rafforzamento della rosa del Napoli Women in vista della stagione.

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di Paolo Moramarco Inter Women, altre tre cessioni! Pleindrup, Romanelli e Mihelic vanno al Napoli Women in prestito. Le prime parole in azzurro. Il Napoli Women annuncia oggi l’arrivo di tre nuove giocatrici in prestito dall’ Inter Women, a rinforzare una rosa già competitiva in vista della stagione. Le nuove arrivate hanno subito espresso entusiasmo per la nuova esperienza, evidenziando motivazione, impegno e voglia di integrarsi al meglio nella realtà partenopea. CAROLINE PLEIDRUP – «Le mie prime impressioni sulla Napoli Women sono molto positive: ho trovato una squadra, uno staff e una società che lavorano con grande impegno e dedizione, e non vedo l’ora di iniziare la stagione, contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi e dare il massimo». 🔗 Leggi su Internews24.com

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