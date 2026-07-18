Lazio Women gradito ritorno | Fordos torna a casa a titolo definitivo dall’Inter Women

Notizia in breve

La Lazio Women ha acquistato a titolo definitivo Beatrix Fordos dall’Inter Women. La difensore ungherese classe 2002 torna a vestire la maglia biancoceleste dopo aver giocato con l’Inter. La società ha ufficializzato il trasferimento senza ulteriori dettagli. Fordos aveva già indossato i colori della Lazio in passato.