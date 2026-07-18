Lazio Women gradito ritorno | Fordos torna a casa a titolo definitivo dall’Inter Women
La Lazio Women ha acquistato a titolo definitivo Beatrix Fordos dall’Inter Women. La difensore ungherese classe 2002 torna a vestire la maglia biancoceleste dopo aver giocato con l’Inter. La società ha ufficializzato il trasferimento senza ulteriori dettagli. Fordos aveva già indossato i colori della Lazio in passato.
La Lazio Women mette a segno un importante colpo di mercato per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. La società biancoceleste ha infatti riportato a Roma Beatrix Fordos, difensore ungherese classe 2002, che torna a vestire la maglia laziale dopo l’esperienza con l’Inter Women. Un ritorno particolarmente gradito per l’ambiente biancoceleste, visto il legame già creato dalla giocatrice nella sua precedente esperienza con la Lazio. Fordos arriva a titolo definitivo, diventando così un nuovo punto di riferimento per il reparto arretrato della squadra. Fordos, un rinforzo per la difesa biancoceleste. La calciatrice ungherese rappresenta un profilo di grande interesse grazie alle sue caratteristiche: fisicità, capacità nell’uno contro uno e duttilità tattica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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