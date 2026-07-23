Juventus Women ufficiali tre cessioni | Moretti Rasmussen e Ferraresi salutano in prestito i colori bianconeri

Juventus Women ha annunciato ufficialmente il trasferimento in prestito di tre giocatrici: Moretti, Rasmussen e Ferraresi. Le operazioni riguardano rispettivamente le squadre di destinazione di ogni atleta, anche se i dettagli specifici delle nuove società non sono stati resi noti. Le giocatrici lasciano temporaneamente i colori bianconeri per acquisire esperienza altrove. La società ha comunicato le partenze senza ulteriori commenti.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, ufficiali le cessioni in prestito di Moretti, Rasmussen e Ferraresi. Ecco i dettagli delle operazioni e dove giocheranno. Non si muove solamente in entrata il calciomercato della Juventus Women. Nelle ultime ore sono state ufficializzate anche tre cessioni. Eleonora Ferraresi, dopo il rinnovo fino al 2028, passa in prestito al Bologna. Resta in Serie A anche Ginevra Moretti, che firma con il Como. Mentre Annalise Rasmussen va al Tolosa. Di seguito tutti i comunicati con i rispettivi dettagli degli affari: Eleonora Ferraresi al Como. « Capitolo nuovo nel percorso di crescita di Eleonora Ferraresi. L’attaccante classe 2007, che la passata stagione ha giocato a titolo temporaneo prima alla Ternana Women e poi alla Res Roma, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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