inter tutto su romero juve addio dibu martinez

Notizia in breve

L'Inter ha deciso di puntare su un nuovo giocatore dopo che il Tottenham ha fissato a 50 milioni di euro la richiesta per Djed Spence, che non lascerà Londra. Nel frattempo, il club ha abbandonato l'interesse per Dibu Martinez, portiere della nazionale argentina, e si sta concentrando su Romero, difensore centrale. La trattativa per Spence si è interrotta, portando l'Inter a cercare alternative nel reparto difensivo.