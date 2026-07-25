Inter tutto su Romero Juve addio Dibu Martinez
L'Inter ha deciso di puntare su un nuovo giocatore dopo che il Tottenham ha fissato a 50 milioni di euro la richiesta per Djed Spence, che non lascerà Londra. Nel frattempo, il club ha abbandonato l'interesse per Dibu Martinez, portiere della nazionale argentina, e si sta concentrando su Romero, difensore centrale. La trattativa per Spence si è interrotta, portando l'Inter a cercare alternative nel reparto difensivo.
Sfumato un obiettivo, se ne presenta un altro. Il muro del Tottenham per Djed Spence, che non lascerà Londra per meno di 50 milioni di euro, sta spingendo l’ Inter a virare su un altro calciatore degli Spurs, in uscita in virtù della rottura con i tifosi nell’ultima stagione. Si tratta di Cristian Romero, reduce da un buon Mondiale con la maglia dell’ Argentina e con un passato in Italia con le maglie di Genoa e Atalanta. L’operazione non si preannuncia facile e a livello di cifre non si discosterebbe più di tanto dalla richiesta per l’esterno inglese, ma dopo qualche cessione i nerazzurri potrebbero pensare di affondare il colpo. Per convincere il giocatore Marotta e Ausilio hanno già pronta una bozza di contratto triennale a 5 milioni di euro all’anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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