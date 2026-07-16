Calciomercato news di oggi in diretta | la Juve insiste su Kessié e Dibu Martinez Inter su Spence La Roma non molla Summerville

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus continua a spingere per ingaggiare Kessié e Dibu Martinez, mentre l’Inter si concentra su Spence. La Roma non ha rinunciato a Summerville e cerca di portarlo in squadra. Le trattative sono in corso, con le società impegnate nelle negoziazioni ufficiali. Le operazioni di mercato sono in fase attiva e le squadre monitorano le risposte dei club interessati. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.

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