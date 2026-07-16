Calciomercato news di oggi in diretta | la Juve insiste su Kessié e Dibu Martinez Inter su Spence La Roma non molla Summerville

La Juventus continua a spingere per ingaggiare Kessié e Dibu Martinez, mentre l’Inter si concentra su Spence. La Roma non ha rinunciato a Summerville e cerca di portarlo in squadra. Le trattative sono in corso, con le società impegnate nelle negoziazioni ufficiali. Le operazioni di mercato sono in fase attiva e le squadre monitorano le risposte dei club interessati. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.

Calciomercato in diretta, le news di oggi 16 luglio e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BALOGUN PIÙ ALTRI 5, JUVE A RILENTO TRA KESSIÉ E PORTIERE, ARTHUR IN BRASILE NEWS MOMBLANO GJUST

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, news di oggi in diretta: Amorim vuole Hjulmand e Trincao al Milan, Juve su Dibu Martinez e Vicario per la porta. Roma a lavoro per GreenwoodIl Milan sarebbe interessato a portare Hjulmand e Trincao, secondo fonti di mercato.

Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: Dibu Martinez vuole solo la Juve. Garnacho conteso da Roma e Napoli

Temi più discussi: Calciomercato Juve, Carnevali e Massara incontreranno l'agente del Dibu: la situazione; Il Dibu Martinez non si muove: l'Aston Villa chiude la porta, e la Juve si rituffa su Vicario. I dettagli; Dibu Martinez, perché non è finita: le due strade della Juve per la porta; Dibu Martinez show con l'Argenina ma lontano dalla Juve: paletti Uefa e esuberi bloccano tutto. E anche Kolo Muani...

Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve insiste su Kessié e Dibu Martinez, Inter su Spence. La Roma non molla SummervilleCalciomercato in diretta, le news di oggi 16 luglio e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it

Pagina 0 | Dibu Martinez, perché non è finita: le due strade della Juve per la portaTORINO - Lo ha ribadito Giovanni Carnevali, in ogni uscita pubblica da quando è ad bianconero: Le priorità sul mercato sono centravanti e portiere. Al momento Luciano Spalletti sta lavorando con gli ... tuttosport.com