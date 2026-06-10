Spalletti ha espresso l’intenzione di portare il portiere argentino Dibu Martinez alla Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La società bianconera è anche interessata a un difensore, con il nome di Palmisani che circola come possibile acquisto. La volontà dell’allenatore è di rafforzare la squadra per competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

2026-06-10 08:46:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Luciano Spalletti ha una idea molto chiara: riportare la Juve subito al livello delle squadre che concorrono per la lotta al vertice, intanto in Italia, conseguentemente in Europa. Significa mettere dentro la squadra bianconera che verrà sicuramente qualità, fisicità, ma soprattutto leadership in ogni reparto. E allora, se l’obiettivo è quello di tornare in scia con i campioni dell’Inter – i rivali storici – nella lotta per lo scudetto, tanto meglio cominciare da un Martinez. Un altro. Chivu ha Lautaro che i gol li fa, Lucio ha scelto Emiliano detto Dibu, che i gol li evita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Spalletti vuole Dibu Martinez, Juve anche su Palmisani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juve, spunta il Dibu Martinez per la porta. Spalletti vuole leadershi e carismaLa Juventus sta valutando l'acquisto di un portiere sudamericano, noto come Dibu Martinez, per rinforzare la squadra.

Leggi anche: Juve scatenata sul mercato: Spalletti chiede Brahim Diaz, spunta Dibu Martinez per la porta

Temi più discussi: Spalletti vuole Dibu Martinez, Juve anche su Palmisani; Spalletti va oltre Alisson: la Juve in corsa per Dibu Martinez; SPORTITALIA - Juventus: Dibu Martinez, Sorloth, Kolo Muani e Frattesi nomi condivisi con Spalletti.

Rivoluzione mondiale Palestra, assist per Chivu Inter, l’Atalanta apre. Blitz per Solet e Atta Juve, para Dibu La prima pagina di mercoledì 10 giugno #CorrieredelloSport x.com

Spalletti vuole Dibu Martinez, Juve anche su PalmisaniLuciano Spalletti ha una idea molto chiara: riportare la Juve subito al livello delle squadre che concorrono per la lotta al vertice, intanto in Italia, conseguentemente in Europa. Significa mettere d ... msn.com

Dibu Martinez, il portiere che intriga la Juventus, ecco la possibile chiave dell'operazioneLa Juventus valuta Dibu Martinez per la porta: esperienza, leadership e qualità convincono Spalletti, ma costi e ingaggio restano ostacoli. tuttojuve.com