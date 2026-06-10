CdS – Spalletti vuole Dibu Martinez Juve anche su Palmisani

Da justcalcio.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spalletti ha espresso l’intenzione di portare il portiere argentino Dibu Martinez alla Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La società bianconera è anche interessata a un difensore, con il nome di Palmisani che circola come possibile acquisto. La volontà dell’allenatore è di rafforzare la squadra per competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

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2026-06-10 08:46:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Luciano Spalletti ha una idea molto chiara: riportare la Juve subito al livello delle squadre che concorrono per la lotta al vertice, intanto in Italia, conseguentemente in Europa. Significa mettere dentro la squadra bianconera che verrà sicuramente qualità, fisicità, ma soprattutto leadership in ogni reparto. E allora, se l’obiettivo è quello di tornare in scia con i campioni dell’Inter – i rivali storici – nella lotta per lo scudetto, tanto meglio cominciare da un Martinez. Un altro. Chivu ha Lautaro che i gol li fa, Lucio ha scelto Emiliano detto Dibu, che i gol li evita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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