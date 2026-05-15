Inter doppio sì per la difesa | Muharemovic e Solet hanno già scelto i nerazzurri Ausilio pronto a chiudere

Da internews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha ottenuto due conferme di difensori: Muharemovic e Solet hanno scelto di approdare ai nerazzurri. La dirigenza si sta concentrando sulla definizione del reparto arretrato, con particolare attenzione alla possibile partenza di Bastoni. La trattativa con il club di provenienza dei due giocatori procede, e l'amministratore delegato è pronto a finalizzare l'operazione. La decisione finale dipenderà anche dalle evoluzioni legate alla situazione del difensore italiano.

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di Alberto Petrosilli Ausilio lavora al futuro del reparto arretrato: tutto dipende anche dalla situazione Bastoni. Muahremovic e Solet molto vicini. L’Inter si muove con largo anticipo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e avrebbe già ottenuto un importante gradimento da parte di due profili seguiti con attenzione: Tarik Muharemovic del Sassuolo e Oumar Solet dell’Udinese. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Entrambi i difensori, protagonisti di una stagione molto positiva in Serie A, sono finiti nel mirino di diversi club italiani ed europei. Nonostante questo, avrebbero già manifestato la propria preferenza per il progetto nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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