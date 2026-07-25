Inter rientrano Calhanoglu Sucic e Bonny | primi allenamenti ad Appiano Gentile

Calhanoglu, Sucic e Bonny sono tornati a partire dal primo allenamento ad Appiano Gentile dopo aver partecipato ai Mondiali. I tre giocatori hanno ripreso le sessioni di preparazione con il resto della squadra. L'intero gruppo si riunirà a breve, secondo il programma di allenamento stagionale. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle modalità di rientro o sui tempi di recupero.

di Alberto Petrosilli I tre nerazzurri Chalanoglu, Sucic e Bonny hanno iniziato la preparazione dopo gli impegni ai Mondiali: presto il gruppo si ricomporrà. L’ Inter continua a ritrovare i propri protagonisti in vista dell’inizio della nuova stagione. Nella giornata di sabato 26 luglio, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny hanno fatto ritorno all’ Inter Training Centre di Appiano Gentile, dando ufficialmente il via alla loro preparazione estiva. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter I tre calciatori erano reduci dagli impegni internazionali disputati ai Mondiali con le rispettive nazionali di Turchia, Croazia e Costa d’Avorio. Terminata l’esperienza nella competizione iridata, hanno raggiunto il centro sportivo nerazzurro per mettersi subito a disposizione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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MEDIASET - Inter, vacanze finite per Calhanoglu, Sucic e Bonny, fissato il giorno del rientro ad Appiano Gentile ift.tt/vIzrTBt x.com

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