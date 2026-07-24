Calhanoglu, Sucic e Bonny sono rientrati dalle vacanze dopo il Mondiale e si sono presentati per il primo allenamento ad Appiano Gentile. La sessione si terrà domani, segnando l'inizio della nuova stagione per i tre giocatori. Nel frattempo, la squadra principale si trova nel ritiro in Germania, a Donaueschingen, dove è presente anche il presidente. La preparazione pre-season prosegue con le sedute di allenamento programmate per i prossimi giorni.

In casa Inter vacanze finite per Calhanoglu, Sucic e Bonny, reduci dal Mondiale. Per i tre nerazzurri la nuova stagione comincerà sabato, quando torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile mentre il resto della squadra è nel ritiro tedesco di Donaueschingen, dove è arrivato anche il presidente Beppe Marotta. I due centrocampisti e l'attaccante riabbracceranno i compagni al rientro dalla Germania, poi tutti in Asia il 29 luglio: il 1° agosto alle 13.30 ore italiane sfida al Manchester City a Hong Kong. Tournée a rischio per Massolin e Asllani, entrambi alle prese con risentimenti muscolari, rilevati nel corso di controlli effettuati in mattinata dallo staff medico nerazzurro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Vacanze finite per Calhanoglu, Sucic e Bonny: domani primo allenamento ad Appiano

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