Inter perché Romero è il difensore perfetto per Chivu

L'Inter sta trattando l'acquisto di Cristian Romero, difensore del Tottenham, considerato una soluzione ideale per la linea difensiva. Romero potrebbe essere il partner più adatto per il difensore centrale in forza alla squadra, grazie alle sue caratteristiche e alle sue capacità. Il club italiano ha fatto progressi nelle trattative, con l’obiettivo di portarlo in rosa. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora sviluppi definitivi.

I nerazzurri continuano a trattare Cristian Romero, centrale del Tottenham. Ecco perché sarebbe il profilo perfetto per la difesa di Chivu. Il sogno di mercato dell’Inter ha il nuovo volto di Cristian Romero. Il difensore argentino, reduce dall’importante mondiale, pur con delusione finale, spedizione mondiale con la sua nazionale, lascerà il Tottenham a fine stagione. L’Inter sembra avere individuato in lui il rinforzo ideale per la formazione di Chivu. Tanto da avere deciso di stravolgere i piani di mercato che, sino a poco tempo fa, vedevano la ricerca del sostituto di Denzel Dumfries come priorità. L’Inter punta a chiudere il colpo per una cifra di circa 40 milioni. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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@FabrizioRomano: La valutazione di #Spence è più simile a quella di Palestra che a quella di Khalaili, la pista è ormai difficile per l'Inter da giorni. I fari sono puntati su #Romero. Ecco perché non stanno uscendo altri nomi per la fascia destra x.com

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