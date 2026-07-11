L’Inter sta seguendo con interesse il difensore Lucumi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La società nerazzurra valuta un possibile trasferimento, e ora la decisione finale spetta alla difesa. La trattativa si inserisce in un quadro di mercato in evoluzione, con il club che monitora attentamente le opzioni disponibili. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l’attenzione resta alta sulla possibile operazione.

2026-07-11 09:05:00 Arrivano conferme dal Corriere: MILANO – E ora la parola passa alla difesa. Non siamo in tribunale, ma la frase è la migliore sintesi per le prossime evoluzioni del mercato interista. Sistemata la fascia destra con Khalaili, infatti, adesso il mirino passa sul reparto arretrato, per cui sono programmati un paio di innesti. Nello specifico, per il primo profilo è previsto anche un investimento sostanzioso, mentre per il secondo si andrà a caccia di un’occasione. Già, ma i nomi? Beh, da tempo, ovvero più o meno da quando è stata abbandonata la pista Solet, circola quello di Chalobah. Il club nerazzurro ci ha messo gli occhi da almeno tre anni e, puntualmente, se ne parla ogni estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – L’Inter piomba su Lucumi: perché il difensore può andare da Chivu

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