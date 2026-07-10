Ripensaci Inter | Solet è il difensore perfetto per il calcio di Chivu Ecco perchè

Secondo Fabrizio Romano, la squadra è ancora indecisa sulla possibilità di acquistare il difensore dell’Udinese Solet. La società non ha ancora preso una decisione definitiva sulla trattativa, nonostante l’interesse mostrato. La questione riguarda la compatibilità del giocatore con il modulo e le esigenze della squadra. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali riguardo all’accordo o alle trattative in corso.

di Alberto Petrosilli Secondo Fabrizio Romano i nerazzurri sono freddi sul centrale dell’Udinese Solet: una scelta che meriterebbe una riflessione approfondita. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Oumar Solet è tornato ad allenarsi con l’ Udinese in attesa di conoscere il proprio futuro. Il giornalista sottolinea inoltre come l’Inter sia ormai fredda sul difensore da diverse settimane, mentre non risultano contatti concreti neppure da parte della Juventus, nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Una situazione che potrebbe trasformarsi in una grande occasione di mercato. Ed è proprio per questo che l’Inter dovrebbe fermarsi un attimo a riflettere e tornare con decisione sul difensore francese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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