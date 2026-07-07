L'Inter continua a seguire Curtis Jones del Liverpool, nonostante le trattative non siano state chiuse. Dopo aver risolto il caso Khalaili, la società nerazzurra riprende i contatti per il centrocampista. La strategia prevede incontri e offerte da parte dei nerazzurri, che cercano di convincere il Liverpool a cedere il giocatore. La trattativa resta aperta, con nessuna ufficialità ancora annunciata.

di Francesco Aliperta Inter, dopo la definizione del caso Khalaili, i nerazzurri torneranno alla carica per il talento del Liverpool: ecco tutti i dettagli. La trattativa per Curtis Jones è tutt’altro che tramontata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ Inter continua a monitorare con grande attenzione il centrocampista inglese, considerato l’obiettivo principale per rinforzare la linea mediana a disposizione di Cristian Chivu. Una volta archiviate alcune operazioni ritenute più urgenti sul piano numerico e definita la situazione legata a Khalaili, il club nerazzurro è pronto a tornare a spingere sull’acceleratore per chiudere l’affare. La duttilità di Jones conquista la dirigenza e Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter non molla Curtis Jones: l’affare con il Liverpool non è sfumato. Ecco la strategia nerazzurra

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