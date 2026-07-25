Nelle ultime ore si è intensificata la trattativa tra l'Inter e gli Spurs per il trasferimento di Romero. Il direttore sportivo nerazzurro ha confermato che le parti sono in contatto e stanno cercando di trovare un accordo, aggiungendo che il processo potrebbe richiedere tempo. La trattativa coinvolge anche gli agenti dell’argentino, e si stanno discutendo i dettagli per il trasferimento.

Parti in contatto per provare a raggiungere un'intesa. Il ds nerazzurro ha confermato la trattativa con gli Spurs e gli agenti dell'argentino: "Sono cose lunghe". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, ore calde per Romero: trattativa in corso. Ausilio conferma: "Ci stiamo lavorando"

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