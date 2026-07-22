L'Inter ha avviato la preparazione estiva il 13 luglio ad Appiano Gentile, mentre il ritiro in Germania è iniziato il 17 luglio a Donaueschingen. Bisseck ha commentato il lavoro del gruppo come molto positivo, sottolineando l’energia trasmessa da Chivu, che si dice molto carico. Per il difensore, il calcio in Germania può risultare imprevedibile.

L’ Inter ha iniziato la propria preparazione estiva ad Appiano Gentile, sede degli allenamenti dei nerazzurri, il 13 luglio. Il 17, invece, è iniziato ufficialmente il ritiro in Germania, a Donaueschingen, città situata nella parte sud-occidentale del territorio tedesco. La rosa presente nella preparazione in corso non è al completo, complice la disputa del Mondiale da parte di diversi giocatori, fra cui il capitano Lautaro Martinez. Tra quelli a disposizione invece dall’inizio figura Yann Bisseck, lasciato fuori a sorpresa dalle convocazioni da parte di Nageslmann, ct della formazione tedesca. Il difensore dell’ Inter ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti all’allenamento mattutino nerazzurro: ha raccontato come sta procedendo la preparazione e quali sono le aspettative per la prossima stagione, sia personali che di squadra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Bisseck: “Stiamo lavorando molto bene. Chivu è molto carico, ci dà tanta energia. Germania? Il calcio è strano”

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Inter, Bisseck: Non temiamo il muro giallo

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