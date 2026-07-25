Inter il mercato entra nel vivo | Romero nel mirino mentre si preparano due rinnovi strategici

L’Inter sta puntando a rinforzare la difesa, con Romero nel mirino come obiettivo principale. La società si sta preparando anche a due rinnovi contrattuali strategici. La dirigenza accelera le trattative, concentrandosi sul futuro e sulle esigenze della rosa. Si attende ancora il primo acquisto ufficiale di questa sessione estiva, mentre le trattative tra i dirigenti continuano a intensificarsi.

di Alberto Petrosilli La dirigenza accelera: difesa e futuro al centro dei piani dell’Inter. Gli aggiornamenti sulla strategia di Ausilio e Marotta. L’ Inter è ancora in attesa del primo vero colpo in entrata di questa sessione estiva, ma i movimenti dietro le quinte iniziano a intensificarsi. Dopo la lunga vicenda legata all’addio di Denzel Dumfries, ufficializzato soltanto al termine del Mondiale, il club ha dovuto fare i conti anche con la mancata operazione Palestra e con lo stop inatteso di Khalaili, che non ha superato le visite mediche. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nonostante i giorni di apparente attesa, la nuova stagione è già iniziata tra il ritiro di Appiano Gentile e la preparazione in Germania, con il debutto in campionato contro il Monza ormai distante appena un mese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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INTER, SCELTA FATTA! Romero è il muro del futuro | Chivu e Ausilio all'attacco!

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