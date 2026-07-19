inter ausilio raggiunge chivu in ritiro non solo spence il mercato entra nel vivo e stones

Il direttore sportivo dell’Inter si è unito alla squadra durante il ritiro in Germania, raggiungendo anche il vice Baccin. La presenza di altri membri dello staff, tra cui l’allenatore in seconda, è stata confermata, mentre il presidente arriverà a breve. La squadra si trova a Donaueschingen, dove sono stati avviati i lavori di preparazione in vista della nuova stagione. Nel frattempo, si continua a monitorare il mercato, con l’arrivo di nuovi giocatori e altre operazioni in corso.

Manca soltanto il presidente Beppe Marotta, ma arriverà anche lui. E Donaueschingen non è mai stata così nerazzurra. L’Inter prosegue il ritiro in Germania e oggi anche il direttore sportivo ha raggiunto la squadra e il suo vice Dario Baccin. Il dirigente è arrivato nel pomeriggio nel resort che ospita Barella e compagni e dopo un passaggio in camera è uscito col golf kart per un rapido sopralluogo al campo di allenamento. Al momento del rientro in hotel è stato anche lui fermato dai tifosi, presenti oggi che è domenica in maniera maggiore rispetto ai giorni scorsi, e si è fermato per foto e autografi. Ausilio insomma si è immerso subito nell’atmosfera del ritiro e ora è da qui che potrà dialogare col suo allenatore sulle tematiche di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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