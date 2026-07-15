Il Milan sta per annunciare due rinnovi di contratto e sta trattando con un centrocampista del Real Madrid, con l’accordo ormai vicino. Inoltre, il club ha messo nel mirino un talento spagnolo proveniente dalla stessa squadra. La trattativa con il giocatore è in fase avanzata e potrebbe essere definita nelle prossime settimane. Le operazioni sono al momento in fase di finalizzazione e non ci sono ancora comunicati ufficiali.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Due rinnovi in arrivo e Modric a un passo. Talento del Real nel mirino

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Mercato Milan Oggi Incontro! Colpaccio in Arrivo!

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