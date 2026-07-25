Inter a lavoro sui rinnovi! C’è l’accordo con Bisseck fiducia per quello di Pio Esposito

Da internews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inter sta lavorando sui rinnovi dei contratti dei giocatori. Secondo fonti, c’è l’accordo con Bisseck, mentre per Pio Esposito si mantiene fiducia. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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di Paolo Moramarco Inter a lavoro sui rinnovi! Stando a quanto riportato da Romano ci sarebbe l’accordo con Bisseck. Fiducia per quello di Pio Esposito. Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sui rinnovi in casa Inter. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con Yann Bisseck, difensore tedesco, e il suo nuovo entourage, rappresentato dall’agente Giovanni Branchini. Nonostante sondaggi dalla Bundesliga, l’ Inter ha confermato la volontà di proseguire insieme e il tedesco rinnoverà il contratto fino al 2031, come confermato da più fonti. Rinnovo Bisseck: accordo vicino alla formalizzazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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