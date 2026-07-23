L’Inter si avvicina a un accordo per il rinnovo di contratto di Bisseck, con trattative in fase avanzata. Sono stati fatti progressi anche per il prolungamento di Carlos Augusto. La società sta negoziando con i rappresentanti dei giocatori per definire i dettagli dei rinnovi. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le trattative continuano con l’obiettivo di arrivare a una soluzione a breve.

di Francesco Aliperta L’Inter lavora sui rinnovi di contratto e si avvicina un accordo per il prolungamento di Bisseck. Passi avanti anche per Carlos Augusto. L’ Inter e Yann Bisseck sono vicini a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto del difensore tedesco. A riferirlo è Orazio Accomando di Sport Mediaset, secondo cui ci sarebbero stati dei passi avanti significativi anche per il prolungamento di Carlos Augusto. La dirigenza nerazzurra continua a lavorare sotto traccia per blindare i pilastri della rosa a disposizione di Cristian Chivu, assicurandosi la stabilità della squadra per le prossime stagioni. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Le dichiarazioni e le cifre dell’accordo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter avanza per i rinnovi: accordo vicino per Bisseck e passi avanti per Carlos Augusto. I dettagli

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