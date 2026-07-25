L'Inter ha ufficializzato i rinnovi di contratto di Pio Esposito e Yann Bisseck, entrambi fino al 2031. I due giocatori continueranno a far parte della squadra a lungo termine. La decisione arriva dopo un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini economici. Entrambi sono considerati elementi chiave nel progetto sportivo del club. La firma prosegue la strategia di consolidamento della rosa con contratti di lunga durata.

La strategia era chiara, l'annuncio ormai nell'aria: Pio Esposito e Yann Bisseck rinnovano i rispettivi contratti con l'Inter fino al 2031 e si confermeranno colonne della squadra che verrà. Un modo per spegnere sirene e voci di mercato, confermare la fiducia della società nei due interisti e prolungare due contratti che, in realtà, sarebbero stati comunque lontani dalle scadenze: quello del difensore tedesco nel 2029, quello dell'attaccante azzurro addirittura nel 2030. Per entrambi è previsto un ritocco dell'ingaggio verso l'alto, così l'Inter risolve un paio di questioni presenti sul tavolo da qualche settimana e può modellare il futuro anche su Bisseck ed Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sia Bisseck che Pio Esposito: Inter, ecco i rinnovi per due pilastri. Firmano fino al 2031

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