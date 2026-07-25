L’uso dell’intelligenza artificiale nelle cooperative sta aumentando, ma ora è necessario un supporto per l’innovazione. Non basta più sperimentarla, bisogna trasformarla in uno strumento che migliori l’organizzazione e rafforzi la competitività delle imprese. La sfida attuale riguarda l’integrazione efficace di questa tecnologia nei processi aziendali, per ottenere risultati concreti.

Non basta più sperimentare l’ Intelligenza artificiale: la sfida, oggi, è trasformarla in uno strumento capace di migliorare l’organizzazione delle imprese e rafforzarne la competitività. È il messaggio emerso dall’evento conclusivo di AI4COOP, il progetto guidato da Node, Digital Innovation Hub di Confcooperative, e promosso da Confcooperative Emilia-Romagna, per accompagnare il sistema cooperativo verso un utilizzo consapevole dell’Ia. Nei mesi di attività, spiega una nota, AI4COOP ha coinvolto 50 coop per costruire una fotografia del loro livello di preparazione rispetto all’Ia. All’avvio del progetto il 9,5% delle coop si collocava nella fascia bassa di maturità digitale, il 66,7% in quella medio-bassa e il 23,8% in quella medio-alta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale, cresce l’uso nelle cooperative: "Ma ora serve un accompagnamento all’innovazione"

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