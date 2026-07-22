Il 2 agosto entra in vigore l'AI Act, il nuovo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Prevede avvisi immediati nelle chat e sanzioni per chi non si adegua. Le norme stabiliscono limiti e obblighi per le tecnologie AI utilizzate online, con l'obiettivo di garantire trasparenza e responsabilità. Le aziende e i servizi digitali devono rispettare le nuove regole, altrimenti rischiano multe e restrizioni. La normativa si applica a tutte le applicazioni di intelligenza artificiale nel territorio dell'Unione Europea.

I l 2 agosto la vita digitale a cui siamo abituati, cambia passo: entrerà in vigore l’AI Act, il regolamento europeo che fissa le regole del gioco per l’intelligenza artificiale. Per chi naviga, legge notizie o acquista online, la svolta vera riguarderà una cosa molto concreta: la trasparenza. Non ci saranno più dubbi su chi c’è dall’altra parte. Che si tratti di una voce, di un messaggio o di un video, la presenza di un algoritmo andrà indicata subito, senza girarci intorno. Da questo momento in poi, infatti, avremo il diritto di sapere sempre se ciò con cui stiamo parlando, che stiamo leggendo o che stiamo guardando, è un essere umano o un chatbot. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'Unione Europea fissa paletti precisi per l'uso dell'intelligenza artificiale. Dagli avvisi immediati nelle chat alle sanzioni per chi non si adegua, le novità in arrivo sul web dal 2 agosto

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