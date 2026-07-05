Un seminario sull’intelligenza artificiale e il suo utilizzo consapevole nelle imprese si terrà presso la sede di Confartigianato Imprese Lucca in viale Castracani n.84. L’evento si concentrerà sulle applicazioni pratiche dell’IA nel settore aziendale e sui rischi legati all’uso scorretto delle tecnologie. Saranno presentate testimonianze e approfondimenti da esperti del settore. La partecipazione è aperta a imprenditori e professionisti interessati a conoscere le opportunità e le sfide legate all’intelligenza artificiale.

Un tema di grande attualità sarà affrontato nel seminario che si svolgerà nella sede di Confartigianato Imprese Lucca in viale Castracani n.84 traversa IV, promosso da Confartigianato insieme a Isdifog (Istituto di Formazione Giuridica) e Studio Legale Egida LC (Legal and Compliance Team - Giuristi per l’impresa) dal titolo ‘ Intelligenza artificiale e imprese. Strumenti, rischi e regole per l’uso consapevole ’. L’appuntamento è per giovedì 9 luglio dalle ore 17 alle ore 19. L’intelligenza artificiale in azienda: utilizzo degli strumenti, profili di rischio e principali adempimenti in materia di protezione dei dati. Dopo i saluti della presidente di Confartigianato Imprese Lucca Michela Fucile (nella foto), l’intervento di Gaja Nutini di Isdifog Srl su ‘ AI Act per le imprese: classificare, documentare, adeguarsi ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seminario sull’intelligenza artificiale e il suo uso consapevole nelle imprese

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