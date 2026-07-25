Un gruppo di ragazzi italiani è stato coinvolto in un episodio in Thailandia, ripreso in un video diventato virale. Nel filmato, i giovani rispondono in modo maleducato a una passeggera che li aveva richiamati. La diffusione del video ha suscitato una forte reazione pubblica e ha portato l’ambasciata a intervenire ufficialmente. La vicenda ha generato polemiche e discussioni sui comportamenti mostrati nel video.

Le loro risposte maleducate a una passeggera che li aveva richiamati hanno provocato molta indignazione, costringendo l'ambasciata a intervenire L’Ambasciata italiana in Thailandia ha dovuto scusarsi per il comportamento di un gruppo di ragazzi e ragazze italiane su un treno a Bangkok, ripreso in un video diventato virale e molto discusso sui media e sui social thailandesi. I ragazzi, partecipanti a un viaggio-studio, avevano risposto maleducatamente a una passeggera che aveva chiesto loro di abbassare la voce, irridendola e dicendo: «Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro paese». L’interazione è avvenuta su un treno della metropolitana sopraelevata di Bangkok ed è stata ripresa in un video pubblicato il 23 luglio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il video di un gruppo di ragazzi italiani che ha generato una grossa polemica in Thailandia

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