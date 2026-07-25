Infortunio Daffara | l’ex portiere della Juventus subito ko per una lesione muscolare

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex portiere della Juventus ha subito una lesione muscolare, che lo impedirà di partecipare al triangolare con Trento e Sassuolo. La squadra di Parma e l’allenatore sono stati avvisati dell’infortunio durante la fase di preparazione estiva. La lesione muscolare ha causato l’assenza del giocatore nelle attività programmate. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di recupero o sulle eventuali conseguenze per la stagione in corso.

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. L’estremo difensore salterà il triangolare con Trento e Sassuolo. Pessime notizie in casa  Parma  e per il tecnico Carlos Cuesta nel pieno della preparazione estiva della squadra. Il portiere  Giovanni Daffara, appena trasferitosi a titolo definitivo dalla Juventus per rinforzare la batteria degli estremi difensori, è stato costretto a fermarsi ai box a causa di un problema di natura muscolare accusato durante i primissimi giorni di lavoro svolti nel centro sportivo di Collecchio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Gli esiti degli esami e i tempi di recupero. Sottoposto tempestivamente agli accertamenti medici di rito per valutare con precisione l’entità del fastidio avvertito sul campo, gli esami clinici hanno evidenziato una  lesione di basso grado alla coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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