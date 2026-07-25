Infortunio Daffara | l’ex portiere della Juventus subito ko per una lesione muscolare

Notizia in breve

Un ex portiere della Juventus ha subito una lesione muscolare, che lo impedirà di partecipare al triangolare con Trento e Sassuolo. La squadra di Parma e l’allenatore sono stati avvisati dell’infortunio durante la fase di preparazione estiva. La lesione muscolare ha causato l’assenza del giocatore nelle attività programmate. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di recupero o sulle eventuali conseguenze per la stagione in corso.