Infortunio Daffara | l’ex portiere della Juventus subito ko per una lesione muscolare
Un ex portiere della Juventus ha subito una lesione muscolare, che lo impedirà di partecipare al triangolare con Trento e Sassuolo. La squadra di Parma e l’allenatore sono stati avvisati dell’infortunio durante la fase di preparazione estiva. La lesione muscolare ha causato l’assenza del giocatore nelle attività programmate. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di recupero o sulle eventuali conseguenze per la stagione in corso.
. L’estremo difensore salterà il triangolare con Trento e Sassuolo. Pessime notizie in casa Parma e per il tecnico Carlos Cuesta nel pieno della preparazione estiva della squadra. Il portiere Giovanni Daffara, appena trasferitosi a titolo definitivo dalla Juventus per rinforzare la batteria degli estremi difensori, è stato costretto a fermarsi ai box a causa di un problema di natura muscolare accusato durante i primissimi giorni di lavoro svolti nel centro sportivo di Collecchio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Gli esiti degli esami e i tempi di recupero. Sottoposto tempestivamente agli accertamenti medici di rito per valutare con precisione l’entità del fastidio avvertito sul campo, gli esami clinici hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Notizie e thread social correlati
La Juventus perde subito Ekhator: lesione muscolare e stop di 15 giorni per l’attaccanteLa Juventus ha subito una perdita all'inizio della partita a causa di Jeff Ekhator, attaccante di 19 anni arrivato dal Genoa.
Mattia Furlani, le immagini dell’infortunio alla Diamond League: lesione muscolare di primo gradoDurante la seconda tappa di Diamond League in Cina, Mattia Furlani è rimasto a terra dopo un movimento brusco.