La Juventus perde subito Ekhator | lesione muscolare e stop di 15 giorni per l’attaccante

Da sport.periodicodaily.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha subito una perdita all'inizio della partita a causa di Jeff Ekhator, attaccante di 19 anni arrivato dal Genoa. L’atleta ha riportato una lesione muscolare e dovrà restare fermo per circa 15 giorni. L'infortunio si è verificato subito dopo il calcio d'inizio della gara.

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Brutte notizie per la Juventus che perde subito Jeff Ekhator, il giovane attaccante diciannovenne giunto da poco dal Genoa a titolo definitivo per 16 milioni di euro più bonus. Il giocatore sarà infatti costretto a fermarsi per circa due settimane a causa di una lesione muscolare rimediata in occasione della prima uscita stagionale dei bianconeri contro il Basilea. LA JUVENTUS PERDE SUBITO EKHATOR: IL COMUNICATO “ In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical. “ Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della scoscia destra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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