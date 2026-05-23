Mattia Furlani le immagini dell'infortunio alla Diamond League | lesione muscolare di primo grado
Durante la seconda tappa di Diamond League in Cina, Mattia Furlani è rimasto a terra dopo un movimento brusco. Le prime analisi hanno rilevato una lesione muscolare di primo grado al bicipite destro. Le immagini mostrano il momento esatto in cui l’atleta si ferma, con il volto che esprime dolore. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo al tempo di recupero previsto o alle conseguenze a lungo termine.
Mattia Furlani si è infortunato durante la seconda tappa di Diamond League in Cina, subendo una "lesione di 1° grado a bicipite destro". Lunedì rientrerà in Italia per ulteriori esami ma lo stop appare molto lungo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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