Un uomo ha avuto un infarto al volante e ha perso conoscenza. Un cardiologo, un autista e un passante si sono fermati e hanno rotto il finestrino lato passeggero per estrarlo dall’auto. Hanno slacciato la cintura di sicurezza e mantenuto in vita il paziente finché sono arrivati i soccorsi. La scena si è svolta in strada, con i soccorritori che hanno preso in carico il paziente una volta sul posto.

VEDELAGO - Colpito da un arresto respiratorio al volante, viene salvato da un cardiologo, da un autista e da un ragazzo di passaggio, che rompono il finestrino lato passeggero, slacciano la cintura di sicurezza e tengono in vita il paziente fino all'arrivo del Suem. È il salvataggio avvenuto giovedì pomeriggio a Vedelago, in via Roma, dove un 63enne alla guida di una Bmw è stato rianimato in strada da tre automobilisti, tra cui, per puro caso, anche un cardiologo. Si tratta del dottor Paolo Meneghetti, specialista in forza al Centro di Medicina, già dirigente medico di Cardiologia a Conegliano e Treviso. «Ero uscito dal lavoro e stavo tornando verso Treviso, erano circa le 14. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Infarto al volante, soccorso da un cardiologo di passaggio e altri due automobilisti: «Estratto dall'auto rompendo il finestrino, così l'abbiamo salvato»

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