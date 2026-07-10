Durante un volo Ryanair diretto a Monaco di Baviera, si è verificata l’esplosione di un finestrino. Un passeggero di 61 anni è stato risucchiato verso l’esterno e trattenuto dai vicini di posto fino all’intervento di altri passeggeri, che lo hanno aiutato a essere messo in sicurezza. L’aereo ha continuato il volo senza ulteriori incidenti. La compagnia non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla dinamica dell’accaduto.

Paura su un volo Ryanair diretto a Monaco di Baviera, dove è esploso un finestrino di un aereo. Un passeggero è stato trattenuto e salvato dai vicini di posto dopo essere stato risucchiato verso l’esterno. L’episodio, che ha scatenato il panico a bordo, è avvenuto su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito al grave inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e dalle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno mandato in frantumi un finestrino della cabina, causando una rapida depressurizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esplode finestrino su volo Ryanair per Monaco: 61enne risucchiato e salvato da altri passeggeri

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