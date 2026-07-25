India gli scarafaggi hanno vinto | così il Partito delle Blatte è riuscito a far dimettere il ministro dell’Istruzione

Un partito chiamato Cockroach Janta Party, sostenuto da giovani della Generazione Z, ha ottenuto le dimissioni del ministro dell’Istruzione. Dopo mesi di proteste e scontri, il gruppo ha portato a compimento il proprio obiettivo. La vicenda è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali, senza dettagli sui motivi delle dimissioni o sui passaggi specifici del processo. La notizia riguarda la mobilitazione di un movimento politico giovanile in risposta a decisioni o comportamenti ritenuti insoddisfacenti.

Ce l’hanno fatta. Gli scarafaggi della Gen Z, seguaci del Cockroach Janta Party (CJP) (letteralmente, il Partito del Popolo degli Scarafaggi) sono stati accontentati, dopo mesi di proteste e scontri. Il ministro dell’istruzione indiano, Dharmendra Pradhan, ha finalmente rassegnato le dimissioni. A richiederle sui social – a partire da Instagram – erano stati milioni di giovani studenti (ma non solo), mentre migliaia di manifestanti si sono radunati nelle ultime settimane in tutta l’India. L’accusa, quella di una responsabilità del ministro nella gestione del test NEET-UG, il più grande esame di accesso alle facoltà di medicina in tutta l’India, la cui fuga di notizie aveva portato all’ annullamento dei risultati di 2,2 milioni di test e persino al suicidio di diversi giovani. 🔗 Leggi su Open.online

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