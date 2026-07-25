India lascia il ministro dell' Istruzione studenti in festa | finally

Da quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli studenti si sono radunati in piazza a Nuova Delhi per festeggiare la decisione di un ministro dell'Istruzione di dimettersi. Dopo settimane di proteste, gli studenti hanno manifestato il loro entusiasmo con cori e bandiere. La protesta era iniziata come richiesta di dimissioni, e ora si è conclusa con il ministro che ha lasciato il suo incarico. La piazza era gremita di persone che celebravano il risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 25 lug. (askanews) - Gli studenti sono tornati in piazza a Nuova Dehli, in India, stavolta per festeggiare, dopo giorni di proteste, per le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano Dharmendra Pradhan, a cui chiedevano da settimane di lasciare l'incarico. Il Cockroach Janata Party (CJP), il movimento degli "Scarafaggi" ha organizzato grandi manifestazioni di piazza guidate dai giovani contro le irregolarità negli esami per l'accesso all'università in cui gli studenti gli chiedevano di lasciare. Un malcotento cresciuto, quello contro il sistema educativo indiano, alimentato dagli scandali per la fuga di notizie sulle prove d'esame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

india lascia il ministro dell istruzione studenti in festa finally
© Quotidiano.net - India, lascia il ministro dell'Istruzione, studenti in festa: finally
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BREAKING: India's Education Minister Dharmendra Pradhan Resigns After Massive Student Protests |AC1B

Video BREAKING: India's Education Minister Dharmendra Pradhan Resigns After Massive Student Protests |AC1B

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: India, il ministro dell'Istruzione si dimette: la gioia dei ragazzi del movimento "Cockroach"

India, vittoria per il movimento degli “scarafaggi”: si dimette il ministro dell’IstruzioneIl ministro dell’Istruzione ha annunciato le proprie dimissioni in India, dopo settimane di proteste pubbliche.

Temi più discussi: In India il partito degli scarafaggi non si lascia schiacciare; Video. India lancia il primo treno passeggeri a idrogeno per ridurre le emissioni; India, la polizia non ferma gli Scarafaggi: la protesta va avanti; Cosa possiamo imparare dai molteplici sforzi diplomatici del Primo Ministro Modi per plasmare un nuovo ordine globale?.

india lascia il ministroIndia: ministro istruzione indiano lascia dopo protesteIl ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan si è dimesso, dopo settimane di proteste a New Delhi del movimento giovanile Cockroach Janta Party (Partito popolare delle blatte). Lo riporta Hindus ... swissinfo.ch

india lascia il ministroIndia, lascia il ministro dell'Istruzione, studenti in festa: finallyRoma, 25 lug. (askanews) - Gli studenti sono tornati in piazza a Nuova Dehli, in India, stavolta per festeggiare, dopo giorni di proteste, per le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web