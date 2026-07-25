India lascia il ministro dell' Istruzione studenti in festa | finally

Notizia in breve

Gli studenti si sono radunati in piazza a Nuova Delhi per festeggiare la decisione di un ministro dell'Istruzione di dimettersi. Dopo settimane di proteste, gli studenti hanno manifestato il loro entusiasmo con cori e bandiere. La protesta era iniziata come richiesta di dimissioni, e ora si è conclusa con il ministro che ha lasciato il suo incarico. La piazza era gremita di persone che celebravano il risultato.