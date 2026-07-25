India lascia il ministro dell' Istruzione studenti in festa | finally
Gli studenti si sono radunati in piazza a Nuova Delhi per festeggiare la decisione di un ministro dell'Istruzione di dimettersi. Dopo settimane di proteste, gli studenti hanno manifestato il loro entusiasmo con cori e bandiere. La protesta era iniziata come richiesta di dimissioni, e ora si è conclusa con il ministro che ha lasciato il suo incarico. La piazza era gremita di persone che celebravano il risultato.
Roma, 25 lug. (askanews) - Gli studenti sono tornati in piazza a Nuova Dehli, in India, stavolta per festeggiare, dopo giorni di proteste, per le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano Dharmendra Pradhan, a cui chiedevano da settimane di lasciare l'incarico. Il Cockroach Janata Party (CJP), il movimento degli "Scarafaggi" ha organizzato grandi manifestazioni di piazza guidate dai giovani contro le irregolarità negli esami per l'accesso all'università in cui gli studenti gli chiedevano di lasciare. Un malcotento cresciuto, quello contro il sistema educativo indiano, alimentato dagli scandali per la fuga di notizie sulle prove d'esame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
BREAKING: India's Education Minister Dharmendra Pradhan Resigns After Massive Student Protests |AC1B
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