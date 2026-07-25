Il primo treno a idrogeno in India ha percorso 1.200 chilometri senza emissioni di anidride carbonica, producendo solo vapore acqueo. In questa tratta tra Jind e Sonipat, ha risparmiato 3.200 litri di diesel. Il servizio è iniziato il 17 luglio e rappresenta un esempio di mobilità sostenibile.

New Delhi, 25 luglio 2026 - Già percorsi 1.200 chilometri con un risparmio di 3.200 litri di diesel, sono i numeri super eco del primo treno indiano alimentato a idrogeno, entrato in servizio il 17 luglio sulla tratta tra Jind e Sonipat, nell'area di Delhi. https:www.quotidiano.netvideoun-successo-il-primo-treno-indiano-a-idrogeno-wspe8r0w Due unità motrici a celle a combustibile. I dati forniti dal ministero delle Ferrovie indiano parlano di una scommessa vinta. Il treno è stato progettato e realizzato in India ed è composto da dieci carrozze e dispone di due unità motrici a celle a combustibile che sviluppano una potenza complessiva di 2.400 kilowatt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - India, il primo treno a idrogeno vince coi numeri: 1.200 km a emissioni zero (Vapore acqueo), risparmiati 3.200 litri di diesel

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