Un ciclista è in rianimazione dopo una caduta durante la gara Nove Colli a Cesenatico. La competizione si è svolta il 24 maggio 2026 e ha visto Riccardo Barbuto vincere nella prova di 200 km. La corsa, tradizionalmente celebrata come evento sportivo, si è conclusa con un incidente che ha richiesto un intervento medico immediato. La sicurezza dei partecipanti è sotto osservazione, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Cesenatico, 24 maggio 2026 – La Nove Colli non è purtroppo solo stata l’occasione per assaporare una giornata di festa all’insegna della passione per la bicicletta. Tra gli oltre 7.000 atleti che hanno partecipato all’edizione numero 55 della granfondo in grado di richiamare in Romagna ciclisti da tutto il mondo, c’è infatti anche chi non ha festeggiato a braccia alzate dopo aver superato il traguardo. Diversi incidenti lungo il percorso. Anche quest’anno in effetti in diverse occasioni è stato necessario l’intervento dei sanitari lungo il percorso, per prestare assistenza ad atleti rimasti vittime di infortuni mentre erano sui pedali. Non ha fatto eccezione nemmeno il rettilineo d’arrivo, lungo il quale si sono verificati alcuni imprevisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nove Colli, ciclista in rianimazione dopo una caduta. Riccardo Barbuto primo nella 200 km

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