Un inseguimento si è concluso con l’arresto di un’auto che aveva attraversato diverse strade a oltre 200 kmh. La fuga è durata circa 35 chilometri, durante i quali il conducente ha compiuto manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza di altri utenti della strada. L’auto ha cercato di sfuggire alle forze dell’ordine con accelerazioni improvvise e cambi di corsia frequenti. Alla fine, il veicolo è stato fermato e il conducente è stato preso in custodia.

? Punti chiave Come ha fatto il conducente a sfuggire per 35 chilometri?. Quali manovre pericolose ha messo in atto durante la fuga?. Perché il noleggio della Tesla ha facilitato questa corsa folle?. Cosa rischia ora il ventottenno con il procedimento per direttissima?.? In Breve Inseguimento di 35 km tra Novara e il Pavese con supporto dei carabinieri di Vespolate.. Veicolo a noleggio sfreccia a 200 kmh superando semafori rossi e rotonde contromano.. Ventottenna di Garbagna già noto per corse illegali affronta ora il processo per direttissima.. Pericolo per la viabilità locale tra Nibbiola e Castello d'Agogna per l'uso di Tesla potenti.. Un ventottenne di Garbagna ha scatenato il panico giovedì sera tra Novara e il Pavese, lanciando una Tesla a 200 chilometri orari dopo aver ignorato l’alt della polizia locale nel quartiere Santa Agabio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle in Tesla a 200 km/h: inseguitore fermato dopo 35 km

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