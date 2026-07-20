Migliaia di persone si sono radunate questa mattina a Nuova Delhi per una marcia verso il Parlamento, organizzata dal movimento ‘Cockroach’. I partecipanti, principalmente giovani, hanno attraversato le strade della città, con alcuni scontri con la polizia che ha cercato di bloccare il corteo. La polizia ha usato mezzi di contenimento per disperdere i manifestanti, alcuni dei quali sono stati fermati. La marcia si è conclusa con tensioni lungo il percorso.

Migliaia di sostenitori del movimento ‘Cockroach’, guidato dai giovani, si sono riuniti lunedì mattina a Nuova Delhi per marciare verso il Parlamento indiano, chiedendo le dimissioni del ministro dell’Istruzione. Numerosi agenti di polizia hanno circondato il luogo della protesta, transennato nel cuore della capitale indiana. Le immagini televisive hanno mostrato la polizia colpire alcuni manifestanti con i manganelli dopo che questi avevano tentato di forzare le barricate di sicurezza. Il partito Cockroach, o partito degli Scarafaggi, è nato a maggio dopo che il presidente della Corte Suprema aveva paragonato alcuni giovani disoccupati agli “scarafaggi” durante un’udienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, in migliaia da movimento 'Cockroach' per marcia verso Parlamento: tensioni con la polizia

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Thousands join Cockroach Janta Party's 'Chalo Sansad' march in New Delhi

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