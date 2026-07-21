La protesta del Partito delle Blatte in India per il test d’ingresso a Medicina truccato

Migliaia di studenti hanno manifestato a New Delhi contro un presunto trucco nel test di ammissione a Medicina. La protesta, contro il governo e il ministro dell’Istruzione, prevedeva una marcia fino al Parlamento. La mobilitazione si è svolta in risposta a sospetti di irregolarità nel processo di selezione. La polizia ha mantenuto l’ordine durante il corteo, che si è svolto senza incidenti. La questione riguarda la regolarità delle procedure di selezione degli aspiranti medici.

Migliaia di giovani sono scesi in piazza a New Delhi sfidando il governo di Narendra Modi. Il corteo voleva sfilare fino al Parlamento per chiedere le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan. Ma la polizia ha allontanato i dimostranti con i manganelli e ha usato anche i gas lacrimogeni. Secondo France Presse alcuni manifestanti avrebbero risposto lanciando sassi. La protesta in India. La protesta va avanti da un mese e mezzo. È stata accesa da una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di Medicina tenutosi a maggio e poi, per questa ragione, cancellato e ripetuto. Ma da allora il numero delle persone in piazza è decisamente aumentato. 🔗 Leggi su Open.online

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Cockroach Janta Party Call for Minister to Quit Over NEET Leak | India | NTV Global

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