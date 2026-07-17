Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri è indagato

Il sindaco di Ferrara è stato iscritto nel registro degli indagati. Lo ha annunciato lui stesso tramite un comunicato, precisando di aver appreso la notifica in giornata. L’indagine riguarda un articolo di giornale lasciato sui banchi dell’opposizione. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sui motivi dell’indagine. La notizia si diffonde in un momento di tensione politica nella città.

Ferrara, 17 luglio 2026 – . Lo annuncia lui stesso con un comunicato: “Ho appena appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati per il caso dell’articolo di giornale poggiato sui banchi dell’opposizione. Sembra che dovrò quindi rispondere di due reati: diffamazione e violenza o minaccia contro un corpo politico (art. 338 c.p.). A depositare la denuncia, come annunciato, è stato il consigliere di opposizione Fabio Anselmo, ex candidato sindaco di centrosinistra. Mi chiedo dove sia finita quella libertà che tanto professano, se anche un articolo di giornale, già online da anni, possa rappresentare un grave pericolo per l’opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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