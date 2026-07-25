incidente sulla flaminia cinque veicoli coinvolti strada chiusa e soccorsi al lavoro gli itinerari alternativi

Notizia in breve

Un incidente sulla statale 3 “Via Flaminia” ha coinvolto cinque veicoli nel pomeriggio di oggi, nel territorio di Nocera Umbra. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e sono in corso i soccorsi. Sono stati indicati itinerari alternativi per i mezzi in transito. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.