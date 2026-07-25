Incidente sulla Flaminia cinque veicoli coinvolti Strada chiusa e soccorsi al lavoro gli itinerari alternativi
Un incidente sulla statale 3 “Via Flaminia” ha coinvolto cinque veicoli nel pomeriggio di oggi, nel territorio di Nocera Umbra. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e sono in corso i soccorsi. Sono stati indicati itinerari alternativi per i mezzi in transito. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Nocera Umbra, 25 luglio 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, lungo la statale 3 “Via Flaminia”. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel territorio di Nocera Umbra, in provincia di Perugia, a causa di uno scontro che ha coinvolto cinque veicoli. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Per gli automobilisti in viaggio da Gubbio verso sud è attiva l’uscita obbligatoria a Ponterio-Valtopina, al km 166,900. Chi invece procede da Foligno in direzione nord deve uscire obbligatoriamente a Valtopina, al km 164,300. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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