Incidente in tangenziale a Rivoli | maxi-tamponamento a catena con cinque veicoli coinvolti traffico nel caos
Un maxi-tamponamento a catena ha coinvolto cinque veicoli sulla tangenziale sud di Rivoli. L’incidente si è verificato questa mattina, creando traffico intenso e blocchi lungo la strada. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma la circolazione è rimasta fortemente rallentata per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti.
Mattinata di passione quella di oggi, mercoledì 4 giugno 2026, per gli automobilisti che hanno percorso la tangenziale sud a causa di un gigantesco incidente avvenuto nel territorio del comune di Rivoli. Si è trattato di un tamponamento a catena, che ha visto coinvolti ben cinque veicoli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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