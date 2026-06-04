Incidente in tangenziale a Rivoli | maxi-tamponamento a catena con cinque veicoli coinvolti traffico nel caos

Notizia in breve

Un maxi-tamponamento a catena ha coinvolto cinque veicoli sulla tangenziale sud di Rivoli. L’incidente si è verificato questa mattina, creando traffico intenso e blocchi lungo la strada. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma la circolazione è rimasta fortemente rallentata per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti.