Due incidenti si sono verificati nel pomeriggio sulla statale 336 a Gallarate, coinvolgendo in totale cinque veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un elicottero sanitario. I dettagli sugli eventuali feriti o danni non sono stati ancora comunicati. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Pomeriggio di disagi sulla strada statale 336 dell’Aeroporto della Malpensa, dove si sono verificati due incidenti nel territorio di Gallarate. Il primo, avvenuto intorno alle 18.30 in direzione dell’autostrada A8, ha coinvolto cinque veicoli nel tratto compreso tra Gallarate Centro-Samarate e gli svincoli di Gallarate Est e della statale 33. Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste coinvolte nello schianto. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e il personale sanitario coordinato dalla centrale operativa Soreu Laghi. Strada chiusa per consentire i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Doppio incidente sulla statale 336 a Gallarate: coinvolti cinque veicoli, interviene l’elisoccorso

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