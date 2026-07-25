Incidente a Tortona muore lo storico volontario Nadir Fazzi

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un volontario della protezione civile di 73 anni è morto in un incidente stradale a Tortona mentre si recava a trovare la sorella a Novi Ligure. L’impatto è stato troppo violento e non ha lasciato scampo all’uomo. La notizia ha suscitato dolore in città, dove era ben conosciuto. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mantova, 25 luglio 2026 – Stava andando a trovare la sorella a Novi Ligure, quando Nadir Fazzi, 73 anni, è morto in un incidente stradale. Troppo violento l’impatto per il volontario della protezione civile, noto in città. La dinamica . Era partito in sella alla sua Honda Shadow, quando è stato coinvolto in un incidente nelle vicinanze di Tortona, in provincia di Alessandria. Sul posto, i soccorritori del 118 hanno tentato il tutto per tutto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Chi era la vittima. L’uomo, mantovano residente a San Giorgio Bigarello, era uno stimato volontario del Club Virgiliano, protezione civile che opera soprattutto nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

incidente a tortona muore lo storico volontario nadir fazzi
© Ilgiorno.it - Incidente a Tortona, muore lo storico volontario Nadir Fazzi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incidente a Tortona, cade in moto: morto Nadir Fazzi, 73 anni, mantovano. Stava andando a trovare la sorella a Novi LigureUn uomo di 73 anni è morto in un incidente stradale a Tortona, dopo essere caduto dalla moto.

Azzolino Bellugi, lo storico volontario è morto in un incidente. Comunità in lutto: “Amico benvoluto da tutti”Un uomo di 81 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11:30 lungo la Provinciale 18, vicino alle porte di Abbadia...

nadir fazzi incidente a tortona muoreIncidente a Tortona, cade in moto: morto Nadir Fazzi, 73 anni, mantovano. Stava andando a trovare la sorella a Novi LigureIl pensionato, residente a San Giorgio Bigarello, era molto noto nell’ambito del volontariato e della protezione civile tra Mantova e i comuni limitrofi alla città ... milano.corriere.it

Schianto in moto: muore Nadir Fazzi, volontario della Protezione CivileSAN GIORGIO BIGARELLO – Era partito giovedì sera in sella alla sua Honda Shadow alla volta di Novi Ligure per andare a trovare la sorella, ma il viaggio di Nadir Fazzi, 73enne di San Giorgio, ... vocedimantova.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web