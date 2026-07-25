Un volontario della protezione civile di 73 anni è morto in un incidente stradale a Tortona mentre si recava a trovare la sorella a Novi Ligure. L’impatto è stato troppo violento e non ha lasciato scampo all’uomo. La notizia ha suscitato dolore in città, dove era ben conosciuto. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Mantova, 25 luglio 2026 – Stava andando a trovare la sorella a Novi Ligure, quando Nadir Fazzi, 73 anni, è morto in un incidente stradale. Troppo violento l’impatto per il volontario della protezione civile, noto in città. La dinamica . Era partito in sella alla sua Honda Shadow, quando è stato coinvolto in un incidente nelle vicinanze di Tortona, in provincia di Alessandria. Sul posto, i soccorritori del 118 hanno tentato il tutto per tutto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Chi era la vittima. L’uomo, mantovano residente a San Giorgio Bigarello, era uno stimato volontario del Club Virgiliano, protezione civile che opera soprattutto nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Tortona, muore lo storico volontario Nadir Fazzi

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