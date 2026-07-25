Incidente a Tortona cade in moto | morto Nadir Fazzi 73 anni mantovano Stava andando a trovare la sorella a Novi Ligure

Da milano.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 73 anni è morto in un incidente stradale a Tortona, dopo essere caduto dalla moto. Stava viaggiando verso Novi Ligure, dove avrebbe incontrato la sorella. L’incidente è avvenuto a circa 20 chilometri dalla destinazione. Nonostante i tentativi di soccorso, il motociclista è deceduto. La vittima risiedeva a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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Quando mancava soltanto una ventina di chilometri alla meta, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo: nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare per il 73enne Nadir Fazzi, residente a San Giorgio Bigarello in provincia di Mantova. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì dalle parti di Tortona, in provincia di Alessandria. Qualche ora prima Fazzi era partito da Mantova a bordo della sua motocicletta Honda Shadow per raggiungere Novi Ligure, sempre nell’Alessandrino e appunto a una manciata di chilometri dal luogo del sinistro: stava andando a fare visita a sua sorella. Sulla... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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