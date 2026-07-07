Un uomo di 81 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11:30 lungo la Provinciale 18, vicino alle porte di Abbadia San Salvatore. La vittima, noto volontario della comunità, è stata coinvolta in uno scontro sulla strada. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti, che lo ricordano come un amico benvoluto da tutti.

Abbadia San Salvatore (Siena), 7 luglio 2026 – Si chiamava Azzolino Bellugi l’uomo di 81 anni deceduto intorno alle 11:30 di martedì 7 luglio nell’incidente stradale lungo la Provinciale 18 alle porte di Abbadia San Salvatore. Scontro tra due auto, la dinamica. Il mezzo sul quale viaggiava si è scontrato frontalmente, per cause in corso di accertamento, con un’utilitaria che viaggiava nel senso opposto di marcia. A bordo di quest’ultimo veicolo una ragazza di 24 anni che è rimasta ferita. L’uomo stava andando a prendere un paziente sottoposto a dialisi all’ospedale di Abbadia San Salvatore. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzolino Bellugi, lo storico volontario è morto in un incidente. Comunità in lutto: “Amico benvoluto da tutti”

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