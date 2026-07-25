Inciampa in strada e muore davanti alla moglie tragedia in centro a Roma | indagini in corso disposta autopsia
Un uomo è morto dopo essere inciampato in strada davanti alla moglie nel centro di Roma. La vittima è caduta e ha perso la vita sul posto. La polizia ha avviato indagini e ha disposto un’autopsia. La donna era con lui al momento dell’incidente. Non ci sono altri dettagli su cause o circostanze. La salma è stata rimossa e si attendono i risultati dell’autopsia.
Esce per andare a fare la spesa, inciampa e muore: è quanto accaduto a un uomo in centro a Roma davanti agli occhi della moglie. Indagini in corso, disposta autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Cade dal balcone dell’hotel e muore mentre si trova in vacanza a Nettuno: indagini in corso, disposta autopsiaUn uomo è morto dopo essere caduto dal balcone dell'hotel dove soggiornava a Nettuno.
“Ora silenzio, indagini in corso”, l’attesa dei familiari dei sub morti alla Maldive. Disposta l’autopsia sul corpo di Gianluca BenedettiLe autorità italiane hanno disposto l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, uno dei cinque sub italiani morti nelle acque delle Maldive il 14...
Temi più discussi: Roma, inciampa sulla strada dissestata: anziano muore davanti alla moglie, la coppia era uscita per fare la spesa; Quartu, bambino inciampa nella buca e cade in via Francia: la protesta dei residenti; Anziana inciampa e cade in strada, in suo soccorso arriva la Croce Rossa; Inciampa e prende gol da centrocampo: la papera è clamorosa.
Anziano inciampa sul marciapiede dissestato e muore davanti alla moglie: aperta un’indagine roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Inciampa in strada e muore davanti alla moglie, tragedia in centro a Roma: indagini in corso, disposta autopsiaEsce per andare a fare la spesa, inciampa e muore: è quanto accaduto a un uomo in centro a Roma davanti agli occhi della moglie ... fanpage.it
#faraway Fra' poco Intanto Zerrin, accortasi che Kaya si è addormentato, apre piano la porta e decide di fuggire. Svegliandosi poco dopo e non trovandola in casa, Kaya esce in strada a cercarla e presto la scorge correre lungo la via di campagna con l'abito facebook
Roma, inciampa sulla strada dissestata: anziano muore davanti alla moglie, la coppia era uscita per fare la spesaUna giornata come tante altre, iniziata di buon’ora per fare la spesa, spezzata all’improvviso da una caduta sulla strada dissestata dalla quale non si è più ... ilmessaggero.it
Idea per un film indie / cortometraggio reddit