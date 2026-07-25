Inciampa in strada e muore davanti alla moglie tragedia in centro a Roma | indagini in corso disposta autopsia

Notizia in breve

Un uomo è morto dopo essere inciampato in strada davanti alla moglie nel centro di Roma. La vittima è caduta e ha perso la vita sul posto. La polizia ha avviato indagini e ha disposto un’autopsia. La donna era con lui al momento dell’incidente. Non ci sono altri dettagli su cause o circostanze. La salma è stata rimossa e si attendono i risultati dell’autopsia.