Cade dal balcone dell'hotel e muore mentre si trova in vacanza a Nettuno | indagini in corso disposta autopsia

Un uomo è morto dopo essere caduto dal balcone dell'hotel dove soggiornava a Nettuno. La polizia sta conducendo le indagini e ha disposto un’autopsia sul corpo.

Tragedia a Nettuno dove un uomo è caduto dal balcone in cui alloggiava in vacanza ed è morto: sul caso indaga la polizia. Disposta l'autopsia sul corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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